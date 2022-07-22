Порт Роттердама оголосив про припинення контейнерних перевезень з Росії

Найбільший порт в Європі і один з найбільших по вантажообігу порт в світі - порт Роттердама - заявив, що контейнерні перевезення з Росії і в неї припинилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу порту Роттердама.
"Контейнерні перевезення в Росію і з Росії припинилися, а постійні "вузькі місця" в глобальній контейнерної логістики призвели до переміщення вантажів з великих контейнерних портів в більш дрібні", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі порту заявили, що напередодні санкцій на вугілля і нафту в останні місяці імпортувалося менше російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів і СПГ. Компанії все більше імпортують з інших країн.
Нагадаємо, напередодні ЄС ввів сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Руський мир" і мер Москви Сергій Собянін.
Крім того, ЄС заблокував пропозицію ввести санкції проти Російської металургійної компанії "ВСМПО-Авісма", яка є найбільшим у світі виробником титану.