В порт Польши вошли корабли НАТО

Шесть кораблей Первой постоянной группы военно-морских сил НАТО зашли в порт Гдыня в Польше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TVN24.

Как сообщается, в порт прибыли американский эсминец Gravely, польский фрегат Генерал Казимир Пулавский, испанский фрегат Almirante Juan De Borbon, британский фрегат Westminster и танкер ВМС Германии Rhon.

Кроме того, отмечается, что корабли вошли в порт с рабочим визитом и покинут его 23 апреля. В это время на борт некоторых из них смогут подняться посетители.

Напомним, ранее сообщалось, что пребывание кораблей ВМС НАТО в Одессе демонстрирует реальную помощь НАТО Украине в обеспечении безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе.

Он отметил, что прибытие в порт Одесса фрегатов Королевских ВМС Канады "Торонто" и ВМС Испании "Санта Мария" из состава группы кораблей Альянса состоялось накануне праздника - 70-й годовщины со дня подписания Североатлантического договора.

РБК-Украина писало, что в Черном море находятся корабли НАТО: по состоянию на 1 апреля 2019 года вместе шесть фрегатов 2-й Средиземноморской группы НАТО (SNMG2) находятся в море.