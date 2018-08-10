На юге Франции из-за наводнений эвакуировано 1600 человек

Сильные наводнения на юге Франции вынудили эвакуирировать 1600 человек, большинство которых отдыхающие

На юге Франции сильные наводнения вынудили власти страны эвакуировать 1600 человек. Об этом сообщает BBC.

В министерстве внутренних дел сообщили, что в Франции шесть департаментов были предупреждены о наводнениях. Там было развернуто более 400 пожарных и полицейских, а также 4 вертолета.

В одном из летних лагерей в Сен-Жюльен-де-Пейрола было эвакуировано 119 детей.

Несколько человек было доставлено в больницу с незначительными травмами. Также сообщается о без вести пропавших. Информация о погибших отсутствует

Напомним, в результате наводнения в Таиланде пострадали свыше 70 тыс. человек. Стихия затронула девять северо-восточных провинций страны из которых больше всего пострадала Накхонпханом, где вышла из берегов река Меконг, затопив 12 районов.