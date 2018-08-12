Порт Антверпена евакуювали у зв'язку з пожежею на складі з хімікатами

Рятувальники попереджають про небезпеку токсичного диму для здоров'я людини

У Бельгії евакуювали порт Антверпена у зв'язку з пожежею на складі з хімікатами. Про це йдеться в повідомленні на сайті міської влади.

Повідомляється, що в порту Антверпена сталася пожежа на складі площею 6 тис. квадратних метрів, на якому зберігається сульфід нікелю. За даними влади, інтенсивність загоряння була невеликою, проте відбувалося на значній площі. На даний момент пожежу локалізовано.

Також повідомляється, що в результаті інциденту, в радіусі 1,8 км від зони пожежі евакуювали всі судна і підприємства, а судноплавство і автомобільний рух у цьому районі обмежили. За словами рятувальників, токсичний дим, який утворився на місці пожежі, яка становить небезпеку для людей. Не виключається, що дим може поширитися на район Екерен, комуни Капеллен і Стабрук. Інформації про загиблих і постраждалих не надходило.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Грузії через повінь евакуювали два села. Причиною повені стало підвищення рівня води в річці Абашисцкалі.

До цього на півдні Франції сильні повені змусили владу країни евакуювати 1600 осіб. У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у Франції шість департаментів були попереджені про повені.