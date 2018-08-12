В Грузии из-за наводнения эвакуировали два села

В общей сложности из зоны стихии вывели 25 семей

В Грузии в двух селах Абашского района (регион Самегрело - Земо-Сванети) в ночь на 11 августа была объявлена эвакуация из-за наводнения. Об этом сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, передает "Эхо Кавказа".

Причиной наводнения стало повышение уровня воды в реке Абашисцкали. После интенсивных дождей река изменила русло и мощные потоки бежали прямо по улицам населенных пунктов, создавая опасность для жилых домов в селах Цкеми и Зенати.

Как отмечает издание, в течение всей ночи на месте работали 50 пожарных спасателей, в общей сложности из зоны стихии вывели 25 семей. Всем им местные власти предоставили временное жилье.

Сообщается, что ливневые дожди вызвали серьезные проблемы также в Сенакском муниципалитете, где критически повысился уровень воды в реке Чаладиди.

В настоящее время в обеих реках уровень воды существенно понизился, но спасатели остаются на местах и осуществляют постоянный мониторинг русел.

Напомним, на юге Франции сильные наводнения вынудили власти страны эвакуировать 1600 человек.