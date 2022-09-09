UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Порше" завершил переговоры о покупке половины команды "Ред Булл": известны результаты

Фото: "Порше" стремился приобрести 50% акций "красных быков" (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Немецкая компания "Порше" не сумела договориться о старте сотрудничества с конюшней Формулы-1 "Ред Булл" начиная с сезона-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт автопроизводителя.

Переговоры между сторонами завершились безрезультатно. Сделка о кооперации компаний сорвалась.

"Предполагалось, что партнерство станет равноправным и будет касаться не только двигателей, но и команды. Достичь этого не удалось", – говорится в заявлении "Порше".

Немецкий автопроизводитель планировал выкупить 50% гоночной команды "Ред Булл" и производить для конюшни двигатели. До конца сезона-2025 силовыми установками "красных быков" занимаются японцы из "Хонды", которая в последнее время начала намекать на возможность продолжения сотрудничества.

"Порше" входит в концерн Volkswagen, который весной позволил своим маркам присоединиться к Формуле-1. Пока шли переговоры с "Ред Буллом", Audi договорился с "Заубером" о приходе в чемпионат в 2026 году. "Порше" пока не отказался от намерений тогда же присоединиться к F1.

К слову, накануне пилоты "Феррари" представили специальные шлемы к Гран-при Италии-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1Porsche