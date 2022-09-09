"Порше" завершив переговори про купівлю половини команди "Ред Булл": відомі результати

Перемовини між сторонами завершилися безрезультатно. Угода про кооперацію компаній зірвалася.

"Передбачалося, що партнерство буде рівноправним та стосуватиметься не лише двигунів, але й команди. Досягти цього не вдалося", – йдеться в заяві "Порше".

Німецький автовиробник планував викупити 50% гоночної команди "Ред Булл" і виготовляти для стайні двигуни. До кінця сезону-2025 силовими установками "червоних биків" займаються японці з "Хонди", що останнім часом почала натякати на можливість продовження співпраці.

"Порше" входить до концерну Volkswagen, який навесні дозволив двоїм своїм маркам приєднатися до Формули-1. Поки тривали перемовини з "Ред Буллом", Audi домовився із "Заубером" про прихід у чемпіонат у 2026 році. "Порше" поки не відмовився від намірів тоді ж приєднатися до F1.