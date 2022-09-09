"Порше" завершив переговори про купівлю половини команди "Ред Булл": відомі результати

Німецька компанія "Порше" не зуміла домовитися про старт співпраці зі стайнею Формули-1 "Ред Булл" із сезону-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт автовиробника.
Перемовини між сторонами завершилися безрезультатно. Угода про кооперацію компаній зірвалася.
"Передбачалося, що партнерство буде рівноправним та стосуватиметься не лише двигунів, але й команди. Досягти цього не вдалося", – йдеться в заяві "Порше".
Німецький автовиробник планував викупити 50% гоночної команди "Ред Булл" і виготовляти для стайні двигуни. До кінця сезону-2025 силовими установками "червоних биків" займаються японці з "Хонди", що останнім часом почала натякати на можливість продовження співпраці.
"Порше" входить до концерну Volkswagen, який навесні дозволив двоїм своїм маркам приєднатися до Формули-1. Поки тривали перемовини з "Ред Буллом", Audi домовився із "Заубером" про прихід у чемпіонат у 2026 році. "Порше" поки не відмовився від намірів тоді ж приєднатися до F1.
До слова, напередодні пілоти "Феррарі" презентували спеціальні шоломи до Гран-прі Італії-2022.
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