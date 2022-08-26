Audi объявила о вступлении в Формулу-1

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании .

Автомобилестроители из Германии и боссы F1 подтвердили приход в чемпионат. Пока форма привлечения компании в Королевские автогонки остается тайной.

Вероятнее всего, Audi выкупит значительную часть команды "Заубер" и будет поставлять для нее силовые установки. В данный момент швейцарская команда выступает под брендом "Альфа Ромео", поэтому разглашение условий сотрудничества с Audi может навредить интересам нынешнего спонсора.

Тем временем в немецкой компании заявили о старте разработки силовой установки по правилам сезона-2026. Audi входит в концерн Volkswagen, позволивший весной двум своим маркам присоединиться к Формуле-1. Поскольку Audi будет сотрудничать с "Заубером", то Porsche якобы будет поставлять силовые установки для "Ред Булла".

Ранее конюшня "Макларен" анонсировала прощание с Риккардо после сезона-2022. Австралийский пилот, вероятнее всего, трудоустроится в "Альпине", а его место в команде из Уокинга займет чемпион Формулы-2 Оскар Пиастри.