Audi объявила о вступлении в Формулу-1
Немецкий автомобильный производитель Audi решил присоединиться к чемпионату Формула-1 с сезона-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.
Автомобилестроители из Германии и боссы F1 подтвердили приход в чемпионат. Пока форма привлечения компании в Королевские автогонки остается тайной.
Вероятнее всего, Audi выкупит значительную часть команды "Заубер" и будет поставлять для нее силовые установки. В данный момент швейцарская команда выступает под брендом "Альфа Ромео", поэтому разглашение условий сотрудничества с Audi может навредить интересам нынешнего спонсора.
Тем временем в немецкой компании заявили о старте разработки силовой установки по правилам сезона-2026. Audi входит в концерн Volkswagen, позволивший весной двум своим маркам присоединиться к Формуле-1. Поскольку Audi будет сотрудничать с "Заубером", то Porsche якобы будет поставлять силовые установки для "Ред Булла".
Ранее конюшня "Макларен" анонсировала прощание с Риккардо после сезона-2022. Австралийский пилот, вероятнее всего, трудоустроится в "Альпине", а его место в команде из Уокинга займет чемпион Формулы-2 Оскар Пиастри.
New rules, new lap. Audi joins Formula 1 in 2026. The combination of high performance and competition is always a driver of innovation and technology transfer in our industry >> https://t.co/yXdZePn35o#Audi #F1 #Formula1 #team #news #automotive @F1 pic.twitter.com/37uOKY6wR1— Audi (@AudiOfficial) August 26, 2022
К слову, экс-пилот "Макларена" Вандорн стал чемпионом Формулы E в сезоне 2021/22.
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