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Audi объявила о вступлении в Формулу-1

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Ингольштадт, Пятница 26 августа 2022 11:27
Audi объявила о вступлении в Формулу-1 Фото: Шоу-кар с ливреей Audi (audi-mediacenter.com)
Автор: Антон Федорцив

Немецкий автомобильный производитель Audi решил присоединиться к чемпионату Формула-1 с сезона-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.

Автомобилестроители из Германии и боссы F1 подтвердили приход в чемпионат. Пока форма привлечения компании в Королевские автогонки остается тайной.

Вероятнее всего, Audi выкупит значительную часть команды "Заубер" и будет поставлять для нее силовые установки. В данный момент швейцарская команда выступает под брендом "Альфа Ромео", поэтому разглашение условий сотрудничества с Audi может навредить интересам нынешнего спонсора.

Тем временем в немецкой компании заявили о старте разработки силовой установки по правилам сезона-2026. Audi входит в концерн Volkswagen, позволивший весной двум своим маркам присоединиться к Формуле-1. Поскольку Audi будет сотрудничать с "Заубером", то Porsche якобы будет поставлять силовые установки для "Ред Булла".

Ранее конюшня "Макларен" анонсировала прощание с Риккардо после сезона-2022. Австралийский пилот, вероятнее всего, трудоустроится в "Альпине", а его место в команде из Уокинга займет чемпион Формулы-2 Оскар Пиастри.

К слову, экс-пилот "Макларена" Вандорн стал чемпионом Формулы E в сезоне 2021/22.

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Audi Формула-1
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