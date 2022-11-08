"Порше" презентував болід нового покоління Формули E

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні .

Перші світлини Porsche 99X Electric Gen3 з'явилися в мережі. Команда виступатиме на болідах нової генерації у сезоні 2022/23 чемпіонату.

Нові машини "Порше" повинні стати найшвидшими, найлегшими, найпотужнішими та найефективнішими електричними гоночними автомобілями в історії. Загальна концепція 3-го покоління болідів Формули E полягає у зменшенні ваги машин і коротшій колісній базі.

Окрім того, батарея стала меншою за розмірами, але матиме більшу потужність. Водночас зі збільшенням частки рекуперативної енергії боліди стали маневренішими.

"Ефектний новий лик Porsche 99X Electric Gen3 натхненний девізом бренду Porsche "Керування мрією". Він означає індивідуальність, унікальність і прогресивний дух часу, орієнтований на майбутнє, приваблює молодшу цільову групу", – йдеться в заяві стайні.

Новий сезон Формули E розпочнеться 14 січня. Першим eПрі в першості 2022/23 стане Мексика. Натомість 27-28 січня відбудуться два етапи в Саудівській Аравії. Загалом організатори чемпіонату запланували на новий сезон 18 етапів.