"Порше" презентовал болид нового поколения Формулы E
Немецкая команда "Порше" показала машину на грядущий сезон "электрической" Формулы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.
Первые фото Porsche 99X Electric Gen3 появились в сети. Команда будет выступать на болидах нового поколения в сезоне 2022/23 чемпионата.
Новые машины "Порше" должны стать самыми быстрыми, легкими, мощными и эффективными электрическими гоночными автомобилями в истории. Общая концепция 3-го поколения болидов Формулы E заключается в уменьшении веса машин и более короткой колесной базе.
Кроме того, батарея стала меньше по размерам, но будет иметь большую мощность. В то же время с увеличением доли рекуперативной энергии болиды стали более маневренными.
"Эффектный новый лик Porsche 99X Electric Gen3 вдохновлен девизом бренда Porsche "Управление мечтой". Он означает индивидуальность, уникальность и прогрессивный дух времени, ориентированный на будущее, привлекает более младшую целевую группу", – говорится в заявлении конюшни.
Новый сезон Формулы E начнется 14 января. Первым eПри в первенстве 2022/23 станет Мексика. 27-28 января состоятся два этапа в Саудовской Аравии. В общей сложности организаторы чемпионата запланировали на новый сезон 18 этапов.
World, here she is!— TAG Heuer Porsche FE Team (@PorscheFormulaE) November 7, 2022
Our awesome #Porsche99XElectric Gen3 for the 2023 @FIAFormulaE season!
We. Are. Absolutely. Excited! How about you?#MakeItMatter #PorscheFormulaE pic.twitter.com/DjSP1I5k2E
К слову, ранее "Порше" нашел потенциального партнера в Формуле-1 после срыва контракта с "Ред Буллом".
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