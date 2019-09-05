Porsche презентовал свой первый электромобиль

Автомобильная компания Porsche презентовала свой первый электромобиль, который получил название Taycan. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что автомобиль был представлен в двух версиях - Taycan Turbo и Taycan Turbo S. При этом в автомобилях отсутствуют турбокомпрессоры, которые используются в бензиновых двигателях.

Обе модели способны развивать мощность до 617 лошадиных сил. Для максимального разгона используется система Overboost, которая позволит разогнаться с места до 60 миль в час за 2,6 сек.

Стоимость автомобилей будет около 185 тыс. дол. за Turbo S и 151 тыс. дол. за Turbo. При этом точную дату, когда Taycan выйдет в продажу пока не называют.

Также сообщается, что компания планирует выпустить в 2019 году бюджетные модели электромобилей с меньшей мощностью и скоростью.

В автомобилях будут отсутствовать практически все переключатели. Управление будет совершаться с помощью сенсорных экранов. Заряжение батареи до 80% осуществляется за 22 мин. 30 сек. Полного заряда хватит, чтобы проехать около 280 миль.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Porsche планирует отказаться от выпуска автомобилей на дизельных двигателях. Компания планирует сконцентрироваться на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях и на гибридах.

Также сообщалось, что в Париже установили шумовые радары, которые планируют использовать для штрафования слишком шумных автомобилей.