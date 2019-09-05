Porsche презентував свій перший електромобіль

Автомобільна компанія Porsche презентувала свій перший електромобіль, який отримав назву Taycan. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що автомобіль був представлений в двох версіях - Taycan Turbo і Taycan Turbo S. При цьому в автомобілях відсутні турбокомпресори, які використовуються в бензинових двигунах.

Обидві моделі здатні розвивати потужність до 617 кінських сил. Для максимального розгону використовується система Overboost, яка дозволить розігнатися з місця до 60 миль в годину за 2,6 сек.

Вартість автомобілів буде близько 185 тис. дол. за Turbo S і 151 тис. дол. за Turbo. При цьому точну дату, коли Taycan вийде в продаж поки не називають.

Також повідомляється, що компанія планує випустити в 2019 році бюджетні моделі електромобілів з меншою потужністю і швидкістю.

В автомобілях будуть відсутні практично всі перемикачі. Управління буде здійснюватися за допомогою сенсорних екранів. Зарядження батареї до 80% здійснюється за 22 хв. 30 сек. Повного заряду вистачить, щоб проїхати близько 280 миль.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Porsche планує відмовитися від випуску автомобілів на дизельних двигунах. Компанія планує сконцентруватися на випуску автомобілів на бензинових двигунах і на гібридах.

Також повідомлялося, що в Парижі встановили шумові радари, які планують використовувати для штрафування занадто галасливих автомобілів.