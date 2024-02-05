На порожньому місці. Як парламент може ускладнити життя одразу трьом галузям економіки (фото: pixabay com)

Верховна рада може ухвалити закон, який з 1 червня заборонить продаж тютюнової продукції, а з 1 вересня – алкогольної продукції з акцизними марками старого зразка. Причина, яку озвучили в профільному комітеті – боротьба з нелегальним ринком. Але поспіх та ігнорування наслідків таких швидких змін ставить під удар одразу три галузі: алкогольну, тютюнову та рітейл. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

1 лютого відбулося засідання комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики під головуванням Данила Гетманцева. Разом з представниками бізнес-асоціацій, виробників та рітейлу обговорювалась поправка, яка з’явилася за день до цього в найгірших традиціях протягування бажаних змін: неочікувано та без попередніх обговорень.

Мова йде про поправку Гетманцева до проекту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення онлайн комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства" (№ 9662).

Голова комітету запропонував заборонити обіг тютюнових та алкогольних виробів зі старими акцизними марками через два місяці з дня публікації закону. Розгляд законопроекту відбудеться цього тижня, тож норма мала набути чинності вже у квітні.

Нагадаємо, що нові зразки акцизних марок – з голограмами – почали використовувати з 1 вересня 2023 року. При цьому закон ніяк не обмежує терміни використання старих марок, тобто продавати продукцію зі старими марками можна доти, поки вони не закінчаться.

Не дивлячись на те, що, як кажуть експерти, марки з голограмами аж ніяк не допомагають боротися з нелегальним ринком, такі умови були, як мінімум, прогнозовані для виробників і торговців.

Тож поправка Гетманцева стала для бізнесу неочікуваною. Згідно з нею, по-перше, встановлюються обмеження використання старих марок, по-друге, цей часовий ліміт надто малий, аби продати всю продукцію зі старими марками. Тому вся легальна продукція, яка вироблена за діючими умовами Податкового Кодексу, але не буде продана до моменту набуття чинності поправки, опиниться поза законом.

Такий поспіх та відсутність попереднього обговорення ініціативи Гетманцев пояснив тим, що про це нібито дуже просили Бюро економічної безпеки та Служба безпеки України, адже нелегальний ринок суттєво зріс за останні роки, зокрема, частка тіньового тютюнового ринку перевищила 25% і продовжує зростати. І вилучення товарів з акцизною маркою старого зразка начебто має значно покращити ситуацію.

Але такий аргумент викликає сумніви. За даними виробників тютюнових виробів, частка підробних акцизних марок складає лише 4,5%. Решта припадає на сигарети, призначені для продажу у магазинах безмитної торгівлі (Duty Free) та сигарети без акцизних марок. Тому заявлена мета поправки – боротьба з нелегальним ринком – за визначенням не має сенсу.

Данило Гетманцев (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Одразу декілька профільних асоціацій виступили різко проти поправки, і ось чому.

Так, громадська спілка "Український фуд-ритейл альянс", об’єднання, що представляє інтереси найбільших торгових мереж, заявила, що ця поправка не вплине на зниження тіньового ринку, а навпаки призведе до наповнення ринку підакцизних товарів нелегальною продукцією, а також до недоотримання державою податкових надходжень.

"На сьогодні в рітейлі наявна значна кількість залишків продукції прямого імпорту зі старими акцизними марками, що пов'язано з тривалим терміном початку замовлення акцизної марки і до фактичної реалізації підакцизного товару з такими акцизними марками в мережі магазинів", – повідомила виконавчий директор "Українського фуд-ритейл альянсу" Наталія Петрівська.

Українська Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" зазначає, що виробники так і не отримали відповіді не питання, що вони мають робити з продукцією зі старими марками. У будь-якому разі, її не лише буде заборонено продавати, а навіть зберігати та транспортувати, що призведе до суттєвих фінансових втрат і додаткових видатків.

Європейська бізнес асоціація також вважає, що правка Гетманцева завдасть необгрунтованих збитків легальному бізнесу.

"Чинним законодавством передбачено, що у разі зміни зразка марок акцизного податку вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання... Тож бізнес при введенні в обіг підакцизної продукції покладається саме на цю норму, що забезпечує передбачуваність господарської діяльності. Вимога вилучати акцизні марки старого зразка завдасть учасникам ринку необґрунтованих збитків через втрату продукції, адже разом з пропозицією вилучення марок не передбачається відшкодування державою понесених бізнесом витрат на виготовлення", – йдеться у заяві ЕВА.

Експерти асоціації також бачать у цій ініціативі наступні ризики:

виробники та імпортери законно виробленої продукції, з якої були сплачені всі податки, будуть змушені її повернути та знищити, оскільки її перемаркування марками нового зразка неможливе з технологічних причин;

складські площі легальних операторів ринку не розраховані на повернення такого обсягу підакцизної продукції, а також у них немає достатніх технічних і людських ресурсів для забезпечення оперативного приймання, передачі на утилізацію такої кількості товару в настільки стислі терміни.

Збитки бізнесу у разі обмеження терміну використання продукції зі старими марками ЕВА оцінює у десятки мільярдів гривень.

У імпортерів продукції будуть ще більші проблеми. Як пояснила Петрівська, видача марки здійснюється через 60 днів після отримання заявки від імпортера.

Термін доставки марки зарубіжним постачальникам становить близько 30 днів, виробництво і поклейка марки постачальниками - 30-45 днів, доставка в Україну – 30 днів. Переміщення продукції по розподільчих складах і магазинах мереж займає ще близько 30 днів. Сумарно час від замовлення до появи товару прямого імпорту на полицях становить 180-200 днів.

Нові акцизні марки надійшли в обіг у вересні 2023 року, відповідно, прямий імпорт алкоголю з новими акцизними марками почав надходити до мереж лише з січня 2024 року, при цьому значна частина поставок була зміщена на лютий 2024 року через блокаду польського кордону в період з листопада 2023 до січня 2024 року.

"Таким чином, строк повної реалізації наявного на 31 січня цього року залишку продукції в мережах зі старими акцизними марками становить не менш ніж дванадцять місяців, а не два місяці, як наразі пропонується. За підрахунками окремих суб'єктів господарювання, залишки товарів з акцизними марками старого зразка тільки по одній торговій мережі можуть сягати близько 600 млн грн. По галузі – це продукція, вартість якої обраховується в мільярдах гривень", – повідомила Петрівська.

Під час засідання комітет, вислухавши зауваження бізнесу, погодився відтермінувати початок дії поправки: з 1 червня – для тютюнових компаній, з 1 вересня – для виробників алкоголю.

Але торгові мережі вже намагаються уникнути проблем, що викличе поправка Гетманцева. За нашими даними, деякі великі рітейлери в очікуванні ухвалення поправки Гетманцева вже попередили виробників, що не будуть приймати на реалізацію товари зі старими акцизними марками, хоча вони досі законні.

Як повідомлялося раніше, найбільш зацікавленою стороною у впровадженні акцизних марок з голограмами та іншими додатковим захисними елементами є державний поліграфічний комбінат "Україна", який друкує марки, а також "привид" консорціума "Єдина державна автоматизована паспортна система (ЄДАПС), який існував до 2016 року в Україні (не дивлячись на слово "державний", компанія була приватною).

За даними співрозмовників РБК-Україна, саме керівництво "України" і може бути головним лоббістом впровадження голограми. А самі голограми комбінату постачає компанія "Поллі-Сервіс", що входить до Industrial Innovation Group – ця група фактично є реінкарнацією ЄДАПСу.

"Ми розуміємо, коли парламент намагається віднайти додаткові надходження до бюджету. Але зараз складається таке враження, що ідея скоротити терміни реалізації продукції зі старими марками виникла на порожньому місці, адже користі від цього не буде не лише виробникам, а і державі. Хоча, підозрюю, що це на руку тим, хто ці марки виробляє – саме на вівтар їхніх інтересів вирішили покласти тих, хто сплачує величезні суми податків", – заявив на умовах анонімності один з великих виробників алкоголю.