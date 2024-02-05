На пустом месте. Как парламент может усложнить жизнь сразу трем отраслям экономики (фото: pixabay com)

Верховная рада может принять закон, который с 1 июня запретит продажу табачной продукции, а с 1 сентября – алкогольной продукции с акцизными марками старого образца. Причина, озвученная в профильном комитете – борьба с нелегальным рынком. Но спешка и игнорирование последствий столь быстрых изменений ставит под удар сразу три отрасли: алкогольную, табачную и ритейл. Детальнее – в материале РБК-Украина.

1 февраля состоялось заседание комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики под председательством Даниила Гетманцева. Вместе с представителями бизнес-ассоциаций, производителей и ритейла обсуждалась поправка, которая появилась за день до этого в самых плохих традициях протягивания желаемых изменений: неожиданно и без предварительных обсуждений.

Речь идет о поправке Гетманцева в проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования онлайн коммуникации с налогоплательщиками и уточнения отдельных положений законодательства" (№ 9662).

Глава комитета предложил запретить оборот табачных и алкогольных изделий со старыми акцизными марками через два месяца со дня публикации закона. Рассмотрение законопроекта состоится на этой неделе, поэтому норма должна вступить в силу уже в апреле.

Напомним, что новые образцы акцизных марок – с голограммами – начали использовать с 1 сентября 2023 года. При этом закон никак не ограничивает сроки использования старых марок, то есть продавать продукцию со старыми марками можно, пока они не закончатся.

Несмотря на то, что, как говорят эксперты, марки с голограммами никак не помогают бороться с нелегальным рынком, такие условия были как минимум прогнозируемы для производителей и торговцев.

Поправка Гетманцева стала для бизнеса неожиданной. Согласно ей, во-первых, устанавливаются ограничения на использование старых марок, во-вторых, этот временной лимит слишком мал, чтобы продать всю продукцию со старыми марками. Поэтому вся легальная продукция, произведенная по действующим условиям Налогового Кодекса, но не проданная до момента вступления в силу поправки, окажется вне закона.

Такая спешка и отсутствие предварительного обсуждения инициативы Гетманцев объяснил тем, что об этом якобы очень просили Бюро экономической безопасности и Служба безопасности Украины, ведь нелегальный рынок существенно вырос за последние годы, в частности доля теневого табачного рынка превысила 25% и продолжает расти. И изъятие товаров с акцизной маркой старого образца вроде бы должно значительно улучшить ситуацию.

Но такой довод вызывает сомнения. По данным производителей табачных изделий, доля поддельных акцизных марок составляет всего 4,5%. Остальные приходятся на сигареты, предназначенные для продажи в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free) и сигареты без акцизных марок. Поэтому заявленная цель поправки – борьба с нелегальным рынком – не имеет смысла.

Даниил Гетманцев (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сразу несколько профильных ассоциаций выступили резко против поправки и вот почему.

Так, общественный союз "Украинский фуд-ритейл альянс", представляющий интересы крупнейших торговых сетей объединения, заявил, что эта поправка не повлияет на снижение теневого рынка, а наоборот приведет к наполнению рынка подакцизных товаров нелегальной продукцией, а также к недополучению. государством налоговых поступлений.

"На сегодня в ритейле имеется значительное количество остатков продукции прямого импорта со старыми акцизными марками, что связано с длительным сроком начала заказа акцизной марки и к фактической реализации подакцизного товара с такими акцизными марками в сети магазинов", — сообщила исполнительный директор "Украинского фуд-ритейл альянса" Наталья Петровская.

Украинская Ассоциация производителей табачных изделий "Укртабак" отмечает, что производители так и не получили ответа на вопрос, что они должны делать с продукцией со старыми марками. В любом случае ее не только будет запрещено продавать, но даже хранить и транспортировать, что приведет к существенным финансовым потерям и дополнительным расходам.

Европейская бизнес ассоциация также считает, что правка Гетманцева нанесет необоснованные убытки легальному бизнесу.

"Действующим законодательством предусмотрено, что в случае изменения образца марок акцизного налога уже закупленные марки предварительного образца применяются в производстве алкогольных напитков и табачных изделий для их полного использования... Поэтому бизнес при введении в обращение подакцизной продукции возлагается именно на эту норму, обеспечивающую предсказуемость хозяйственной деятельности Требование изымать акцизные марки старого образца нанесет участникам рынка необоснованные убытки из-за потери продукции, ведь вместе с предложением изъятия марок не предусматривается возмещение государством понесенных бизнесом затрат на изготовление", – говорится в заявлении ЕВА.

Эксперты ассоциации также видят в этой инициативе следующие риски:

производители и импортеры законно производимой продукции, по которой были уплачены все налоги, будут вынуждены ее вернуть и уничтожить, поскольку ее перемаркировка марками нового образца невозможна по технологическим причинам;

складские площади легальных операторов рынка не рассчитаны на возврат такого объема подакцизной продукции, а также у них нет достаточных технических и человеческих ресурсов для обеспечения оперативной приемки, передачи на утилизацию такого количества товара в столь сжатые сроки.

Ущерб бизнесу в случае ограничения срока использования продукции со старыми марками ЕВА оценивает в десятки миллиардов гривен.

У импортеров продукции будут еще большие проблемы. Как пояснила Петровская, выдача марки производится через 60 дней после получения заявки от импортера.

Срок доставки марки зарубежным поставщикам составляет около 30 дней, производство и поклейка марки поставщиками – 30-45 дней, доставка в Украину – 30 дней. Перемещение продукции по распределительным складам и магазинам сетей занимает еще около 30 дней. Суммарно время от заказа до появления прямого импорта на полках составляет 180-200 дней.

Новые акцизные марки поступили в обращение в сентябре 2023 года, соответственно, прямой импорт алкоголя с новыми акцизными марками начал поступать в сети только с января 2024 года, при этом значительная часть поставок была смещена на февраль 2024 года из-за блокады польской границы2 с ноября к январю 2024 года.

"Таким образом, срок полной реализации имеющегося на 31 января этого года остатка продукции в сетях со старыми акцизными марками составляет не менее двенадцати месяцев, а не два месяца, как сейчас предлагается. По подсчетам отдельных субъектов хозяйствования, остатки товаров с акцизными марками старого образца только по одной торговой сети могут достигать около 600 млн грн. По отрасли – это продукция, стоимость которой исчисляется в миллиардах гривен", – сообщила Петровская.

Во время заседания комитет, выслушав замечания бизнеса, согласился отсрочить начало поправки: с 1 июня – для табачных компаний, с 1 сентября – для производителей алкоголя.

Но торговые сети уже пытаются избежать проблем, которые вызовет поправка Гетманцева. По нашим данным, некоторые крупные ритейлеры в ожидании принятия поправки Гетманцева уже предупредили производителей, что не будут принимать на реализацию товары со старыми акцизными марками, хотя они законны.

Как сообщалось ранее, наиболее заинтересованной стороной во внедрении акцизных марок с голограммами и другими дополнительными защитными элементами является печатающий марки государственный полиграфический комбинат "Украина", а также "призрак" консорциума "Единая государственная автоматизированная паспортная система (ЕДАПС), существовавший до 201 года в Украине (не смотря на слово "государственный", компания была частной).

По данным собеседников РБК-Украина, само руководство "Украины" и может являться главным лоббистом внедрения голограммы. А сами голограммы комбината поставляет входящая в Industrial Innovation Group компания "Полли-Сервис" – эта группа фактически является реинкарнацией ЕДАПСа.

"Мы понимаем, когда парламент пытается найти дополнительные поступления в бюджет. Но сейчас складывается такое впечатление, что идея сократить сроки реализации продукции со старыми марками возникла на пустом месте, ведь толку от этого не будет не только производителям, но и государству. Хотя, подозреваю, что это на руку тем, кто эти марки производит – именно на алтарь их интересов решили возложить платящих огромные суммы налогов", – заявил на условиях анонимности один из крупных производителей алкоголя.