Порожні розмови: європейські видання проігнорували заяви Лаврова про саміт у Будапешті

Італія, Четвер 13 листопада 2025 03:45
Порожні розмови: європейські видання проігнорували заяви Лаврова про саміт у Будапешті Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Росія знову заявила про готовність до російсько-американського саміту в Будапешті, але італійські видання, очевидно, вважали за краще промовчати про коментарі Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

В інтерв'ю, яке Corriere della Sera так і не опублікувало, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров знову заявив про готовність Росії провести російсько-американський саміт у Будапешті.

Однак конкретної дати зустрічі, як і раніше, немає, а міжнародні ЗМІ продовжують ігнорувати порожню риторику Кремля.

При цьому Лавров заявив, що Москва, як і раніше, готова провести російсько-американський саміт у Будапешті, якщо зустріч буде заснована на "добре опрацьованих підсумках Аляски".

Цікаво, що ексклюзивний коментар Лаврова не потрапив у публікацію Corriere della Sera, що наочно демонструє: заяви Кремля про "готовність до діалогу" сприймаються міжнародними медіа як порожні слова без конкретного результату.

Цинічна риторика і звинувачення Заходу

Лавров також звинуватив британську Financial Times у "брехливій версії" скасування саміту, пов'язавши її з нібито надісланим Москвою меморандумом щодо України.

Міністр наголосив, що видання перекрутило події, намагаючись перекласти відповідальність на Росію і "збити президента США Дональда Трампа із запропонованого шляху до довготривалого миру".

У своїх заявах Лавров пішов далі, зазначивши, що європейські лідери нібито "затягують процес припинення вогню" і сприяють продовженню війни в Україні, а BBC "підробила відео з промовою Трампа".

Подібні твердження виглядають як черговий набір гучних слів, не підкріплених діями, що з української думки виглядає цинічною спробою створити видимість дипломатичної активності.

Абсурдна "готовність"

З позиції України та міжнародних спостерігачів, постійні заяви Лаврова про готовність до саміту перетворюються на ритуал: Москва демонструє активність, але реальних кроків немає. Міжнародні ЗМІ продовжують ігнорувати подібні заяви, залишаючи їх без резонансу.

Нагадуємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що підготовка до зустрічі президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті триває, однак саміт було відкладено через відмову Росії відразу припинити вогонь проти України, що підтверджують численні ЗМІ.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський наголосив, що розмови про мир в Україні стосуються винятково ситуації в країні, і зазначив, що угорський прем'єр Віктор Орбан не може зробити конструктивний або збалансований внесок у врегулювання конфлікту.

Російська Федерація Україна Будапешт Війна в Україні
