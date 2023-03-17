Порошенко знову їде на Схід із дефіцитною технікою для кількох бригад

"На Сході зараз вирішується доля не просто України, Європи, а й всього світу. Або переможе вільний світ, або переможе диктатура. І саме українські герої борються за цей вільний світ. А ми їм допомагаємо", - написав Порошенко.

За його словами, вантаж поїде до артилеристів, десантників, моторизованих бригад.