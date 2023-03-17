Порошенко снова едет на Восток с дефицитной техникой для нескольких бригад

"И такое масштабное собрание у нас каждый день, потому что вы снова и снова сбрасываете донаты в фонд ОО "Справа общин", а мы с Мариной и Фондом Порошенко традиционно удваиваем сумму. Это - ваш с нами вклад в контрнаступление", - добавил Политик.
Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами собрал новую партию техники для военных, которую завтра увезет на восточный фронт. На передовую повезут генераторы, мониторы, планшеты, дроны, автомобильные радиостанции, аккумуляторы, зарядные устройства, терминалы Starlink и другую технику около 6 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
"На Востоке сейчас решается судьба не просто Украины, Европы, но и всего мира. Или победит свободный мир или победит диктатура. И именно украинские герои борются за этот свободный мир. А мы им помогаем", - написал Порошенко.
По его словам, груз поедет к артиллеристам, десантникам, моторизованным бригадам.
"И такое масштабное собрание у нас каждый день, потому что вы снова и снова сбрасываете донаты в фонд ОО "Справа общин", а мы с Мариной и Фондом Порошенко традиционно удваиваем сумму. Это - ваш с нами вклад в контрнаступление", - добавил Политик.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 17 марта, заседание Ставки, в ходе которого было обсуждено ход боевых действий в самых сложных точках фронта.
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