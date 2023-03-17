Порошенко снова едет на Восток с дефицитной техникой для нескольких бригад

"На Востоке сейчас решается судьба не просто Украины, Европы, но и всего мира. Или победит свободный мир или победит диктатура. И именно украинские герои борются за этот свободный мир. А мы им помогаем", - написал Порошенко.

По его словам, груз поедет к артиллеристам, десантникам, моторизованным бригадам.