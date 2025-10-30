Порошенко у жовтні отримав майже 53 млн гривень від уряду Угорщини: декларація

Згідно з оприлюдненими даними, Порошенко задекларував у жовтні понад 55 млн грн прибутку.

Майже 52,5 мільйона він отримав від міністерства фінансів Угорщини - як повернення тіла і відсотків по угорських державних облігаціях.

Окрім цих коштів, ще понад 2,4 млн грн лідер "Європейської солідарності" отримав від інших країн, як проценти та часткове погашення номіналу облігацій.

Варто зазначити, що Петро Порошенко і раніше декларував кошти від угорського уряду.

Так, восени 2023 року нардеп вказав у своїй декларації 37 млн грн доходу, отриманих від міністерства фінансів Угорщини.

Тоді в інформаційному просторі з'явилися припущення про можливий зв'язок отримання цих грошей із запланованою поїздкою нардепа до Будапешту для зустрічі з прем'єром Віктором Орбаном, який неоднократно робив антиукраїнські заяви та продовжує підтримувати відносини із Кремлем.

Зокрема, політичний експерт Валентин Гладких у своєму Faceboook писав, що Порошенко в Угорщині "мав намір через Орбана передати РФ і іншим зацікавленим сторонам сигнал про свою готовність очолити кампанію із примушення України до миру". При цьому експерт згадав досвід Порошенка у підписанні "мінських домовленостей".

За свого боку в "Європейській солідарності" відкинули зв'язок отримання коштів Порошенком від Угорщини і поїздкою до Будапешту та заявили, що лідер політсили використовує дохід з державних і корпоративних цінних паперів в Україні та за кордоном для підтримки ЗСУ.