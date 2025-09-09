Порошенко за серпень збагатів майже на 1 млрд гривень: дані декларації

Народний депутат Петро Порошенко за серпень 2025 збагатився на майже 1 млрд гривень. Таким чином, лише за місяць дохід нардепа перевищив його річні статки за весь довоєнний 2021 рік у 6 разів.

Про це свідчать дані декларації лідера "Євросолідарності", оприлюдненій у реєстрі НАЗК, пише РБК-Україна .

Загальний дохід Порошенка за серпень склав понад 932 млн грн. Для порівняння, середній місячний дохід політика у 2024 році був лише 385 млн грн, в 2023 році - 120 млн грн, а у 2022 році - 119 млн грн.

Основну частину доходів Порошенка, як і в попередні роки, склали дивіденди, дохід від цінних паперів і корпоративних прав, а також фінансові надходження від компаній, пов’язаних із бізнес-структурами політика.

Найбільше надходжень лідер "Європейської солідарності" отримав від компанії Sequent / Rothschild Trust, які забезпечили понад 80% від усіх доходів, решта - повернення вартості та проценти за облігаціями міжнародних корпорацій і банків від виведених з України коштів.