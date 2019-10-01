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У Порошенко жестко отреагировали на подписание "формулы Штайнмайера"

Новости » Политика    01.10.2019 - 21:15
У Порошенко жестко отреагировали на подписание "формулы Штайнмайера"
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

"Европейская солидарность" прокомментировала подписание "формулы Штайнмайера"

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с фракцией "Европейская солидарность" жестко отреагировали на подписание Украиной "формулы Штайнмайера" для Донбасса. Об этом говорится в заявлении политсилы на Facebook.

"Согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска, логика которой была в свое время поддержана Германией, Францией и США. "Европейская солидарность" настаивает: сначала должны быть решены вопросы безопасности, и только потом – политические", - говорится в заявлении.

В "ЕС" убеждены, что менять эти блоки местами – это "ловушка", которая может свободно или не свободно вывести на путь капитуляции.

"Общая задача всех патриотических сил не допустить такого сценария. Мы готовы как помочь властям выпутаться из этой ловушки, так и жестко противодействовать опасным сценариям, если власть не будет слышать общество и оппозицию", - заявили у Порошенко.

Никакой «формулы Штайнмайера», как составляющей Минских соглашений, не существует! Подписание формулы российского происхождения - формулы Путина, де-факто, означает ослабления или даже снятия санкций против России. А также: легитимизацию оккупированного РФ Донбасса, легитимизацию незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма. Мы не допустим такого сценария развития событий. Мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов. Мы не дадим разрушить Украинское государство!

Опубликовано Петром Порошенко Вторник, 1 октября 2019 г.

Напомним, так называемую "формулу Штайнмайера", которую украинская сторона подписала на заседании трехсторонней контактной группы в Минске, имплементируют в новый закон о статусе Донбасса.

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Новости Украины формула ШтайнмайераПорошенко ПетрЕвропейская солидарностьДонбасс
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