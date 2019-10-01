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У Порошенка жорстко відреагували на підписання "формули Штайнмаєра"

Новини » Політика    01.10.2019 - 21:15
У Порошенка жорстко відреагували на підписання "формули Штайнмаєра"
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

"Європейська солідарність" прокоментувала підписання "формули Штайнмаєра"

П'ятий президент України Петро Порошенко разом з фракцією "Європейська солідарність" жорстко відреагували на підписання Україною "формули Штайнмаєра" для Донбасу. Про це йдеться у заяві політсили на Facebook.

"Погодившись на так звану формулу Штайнмаєра, Україна зріклася власної дорожньої карти виконання Мінська, логіка якої була свого часу підтримана Німеччиною, Францією і США. "Європейська солідарність" наполягає: спочатку мають бути вирішені безпекові питання, і лише потім – політичні", - йдеться у заяві.

У "ЄС" переконані, що міняти ці блоки місцями – це "пастка", яка може вільно чи не вільно вивести на шлях капітуляції.

"Спільне завдання всіх патріотичних сил не допустити такого сценарію. Ми готові як допомогти владі виплутатися із цієї пастки, так і жорстко протидіяти небезпечним сценаріям, якщо влада не чутиме суспільство та опозицію", - заявили у Порошенка.

Ніякої «формули Штайнмаєра», як складової Мінських угод, не існує! Підписання формули російського походження - формули Путіна, де-факто, означає послаблення або навіть і зняття санкцій проти Росії. А також: легітимізацію окупованого РФ Донбасу, легітимізацію незаконного референдуму в Криму і незаконної анексії Криму. Ми не допустимо такого сценарію розвитку подій. Ми солідаризуємося з тими акціями і закликами, які сьогодні лунають серед ветеранів. Ми не дамо зруйнувати Українську державу!

Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 1 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, так звану "формулу Штайнмайера", яку українська сторона підписала на засіданні тристоронньої контактної групи у Мінську, імплементують у новий закон про статус Донбасу.

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Новини України формула ШтайнмаєраПорошенко ПетроЄвропейська солідарністьДонбас
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