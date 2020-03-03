Порошенко: Зеленский не справился ни с одним из кризисов с начала года

фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко убежден, Зеленский своими действиями подрывает международную коалицию поддержки Украины

Президент Владимир Зеленский должен нести персональную ответственность за провалы экономической безопасности и международной политики, а не перекладывать ее на назначенный им же правительство. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в комментарии журналистам, передает РБК-Украина.

"Если Вы спросите граждан Украины, то услышите ответ - премьер-министром у нас работает господин Зеленский. Кто у нас работает генеральным прокурором, Верховной Радой? Зеленский. В зале сидят 250 Зеленских. Это большая власть, но это одновременно большая ответственность. И когда что-то не получается, то есть политтехнологический прием для того, чтобы попробовать, отправив в отставку, переложить ответственность. Украинский народ мудрый и все понимает. И по лжи, и в отношении обещаний, и об ответственности за то, что сделать не удалось. Наша политическая сила не принимала участия в назначении этого правительства, и мы не будем принимать участия в его отставке", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Зеленский и его команда не справились с одноим из кризисов, которые происходили с начала года.

"То, что происходит - это, конечно, стыд. И относительно социальной защиты людей - и это не только пенсии. И по уровню безопасности - и это не только принятие самолета из Уханя в Новые Санжары. И не только 18 февраля - это просто реакция на то, что состоялось начало наступления русской армии, потеря двух опорных пунктов - и ответ какая? Посмотреть в глаза Путину, продолжить разведение. В день, когда наши представители встречаются в Минске, у нас пострадали 8 наших воинов: один героически погиб, семеро ранены. Власть должна дать адекватные ответы на эти вызовы. Отставка неких лиц - это не есть адекватный ответ", - подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул, что никакие кандидатуры на должность премьер-министра или министров, народным депутатам до сих пор не представлены.

"Мне неизвестно о каких-либо кандидатурах. Никто не знает, для чего, что будет обсуждаться и какие есть кандидатуры. Все делается "под одеялом". Конечно, о прозрачности, об обсуждении речь не идет. Почему? Потому что, кого ты к этой колоне не притыкни, это все равно будет Зеленский. Я думаю, что это большая проблема, и это точно не способ для решения вызовов и угроз", - добавил политик.

Порошенко обратил внимание на то, что Зеленский своими действиями подрывает международную коалицию по поддержке Украины и ослабляет ответственность Путина за агрессию против Украины.

"Что должно делать государство, когда есть внешние вызовы и угрозы? Потому что разваливается коалиция в поддержку Украины. Есть угроза, что часть лидеров мира поедет в Россию на так называемое празднование 75-й годовщины "великой победы". И в этой ситуации нужно объединять украинцев, надо собирать лидеров политических сил, нужно обсуждать планы, что будет делаться дальше. Пока этого не будет, любые косметические изменения ни к чему не приведут", - подчеркнул Порошенко.

Также, по его мнению, властям следовало бы занялись решением социальных проблем.

"Принять изменения в бюджет, мы их подадим, принять постановление правительства, которое обеспечит защиту наименее защищенных слоев населения. Есть для этого деньги. Мы делали это в гораздо более жестких условиях. Обеспечить приоритет на финансирование армии для того, чтобы не было до 30% уровня комплектации боевых бригад, которые находятся в зоне операции объединенных сил. Наконец услышать ответы", - резюмировал Порошенко.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на источники в "Слуге народа", сейчас главным кандидатом на пост премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука является нынешний вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.