Порошенко: Зеленський не впорався із жодною з криз з початку року

фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко переконаний, Зеленський своїми діями підриває міжнародну коаліцію підтримки України

Президент Володимир Зеленський має нести персональну відповідальність за провали економічної, безпекової й міжнародної політики, а не перекладати її на призначений ним же уряд. Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в коментарі журналістам, передає РБК-Україна.

"Якщо Ви запитаєте громадян України, то почуєте відповідь - прем’єр-міністром у нас працює пан Зеленський. Хто у нас працює генеральним прокурором, Верховною Радою? пан Зеленський. В залі сидять 250 Зеленських. Це велика влада, але це одночасно велика відповідальність. І коли щось не виходить, то є політтехнологічний прийом для того, щоб спробувати, відправивши у відставку, перекласти відповідальність. Український народ мудрий і все розуміє. І щодо брехні, і щодо обіцянок, і щодо відповідальності за те, що зробити не вдалося. Наша політична сила не брала участі в призначенні цього уряду, і ми не будемо брати участі у його відставці",- сказав Порошенко.

Він зазначив, що Зеленський і його команда не впорались із жодною з криз, які відбувались з початку року.

"Те, що відбувається - це, звичайно, сором. І щодо соціального захисту людей - і це не тільки пенсії. І щодо рівня безпеки - і це не тільки прийняття літака з Уханя в Нові Санжари. І не тільки 18 лютого - просто реакція на те, що відбувся початок наступу російської армії, втрата двох опорних пунктів - і відповідь яка? Подивитися в очі Путіну, продовжити розведення. В день, коли наші представники зустрічаються в Мінську, у нас постраждали 8 наших воїнів: один героїчно загинув, сімох поранено. Влада повинна дати адекватні відповіді на ці виклики. Відставка якихось осіб - це не є адекватна відповідь", - наголосив Порошенко.

Він підкреслив, що жодні кандидатури на посаду прем’єр-міністра або міністрів народним депутатам досі не презентовані.

"Мені невідомо про жодні кандидатури. Ніхто не знає, для чого, що буде обговорюватися і які є кандидатури. Все робиться «під ковдрою». Звичайно, про прозорість, про обговорення мова не йде. Чому? Тому що кого ти до цієї колони не притули, це все одно буде Зеленський. Я думаю, що це є велика проблема, і це точно не спосіб для вирішення викликів і загроз", - додав політик.

Порошенко звернув увагу на те, що Зеленський своїми діями підриває міжнародну коаліцію підтримки України й послаблює відповідальність Путіна за агресію проти України.

"Що має робити держава, коли є зовнішні виклики й загрози? Бо розвалюється коаліція на підтримку України. Є загроза, що частина лідерів світу поїде в Росію на так зване святкування 75-ої річниці "великой победы". І в цій ситуації потрібно об’єднувати українців, треба збирати лідерів політичних сил, треба обговорювати плани, що буде робитися далі. Поки цього не буде, будь-які косметичні зміни ні до чого не призведуть", - підкреслив Порошенко.

Також, на його думку, владі слід було б зайнялися розв'язанням соціальних проблем.

"Ухвалити зміни до бюджету, ми їх подамо, ухвалити постанову уряду, яка забезпечить захист найменш захищених верств населення. Є для цього гроші. Ми робили це в набагато більш жорстких умовах. Забезпечити пріоритет на фінансування армії для того, щоб не було до 30% рівня комплектації бойових бригад, які знаходяться в зоні операції об’єднаних сил. Нарешті почути відповіді", - резюмував Порошенко.

Як писало РБК-Україна з посиланням на джерела в "Слузі народу", зараз головним кандидатом на пост прем'єр-міністра України замість Олексія Гончарука є нинішній віце-прем'єр і міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.