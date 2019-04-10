Порошенко и Зеленский планируют встречу с Макроном

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют 12 апреля встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает РБК-Украина.

Медведев озвучил позицию Порошенко по поводу желания Зеленского провести международную встречу. По его словам, для Зеленского это было бы полезным.

"Мне известно о том, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже и действительно у него будет встреча с Макроном. В тот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко, и тоже встречаться с Макроном", - заявил он.

Напомним, дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут на "Суспільному" 19 апреля, даже если кандидаты не появятся в студии. 19 апреля в 20:00 на базе "Суспільного" все будет готово к проведению дебатов. Если Порошенко и Зеленский не придут, на экране будет бегущая строка с текстом "Извините, кандидаты на пост президента, ФИО, не явились для участия в дебатах". В то же время Аласания заявил, что общая смета теледебатов на "Суспільному" в течение одного часа составит около 5,6 млн гривен.

Также глава фракции БПП в Верховной раде Артур Герасимов заявил, что дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский" могут пройти только 14 апреля.