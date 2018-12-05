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Порошенко заявляє, що для спокійних виборів у ОТГ є всі передумови

Новини » Політика    05.12.2018 - 13:21
Порошенко заявляє, що для спокійних виборів у ОТГ є всі передумови
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Президент зазначив, що для підготовки до офіційного старту президентських виборів також є усі передумови

Президент України Петро Порошенко заявив, що для проведення спокійних виборів в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) є усі передумови. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

Він нагадав, що вніс до парламенту законопроект щодо проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану.

Порошенко заявляє, що для спокійних виборів у ОТГ є всі передумови

"Маємо всі передумови для спокійного проведення виборів у ОТГ, так само як для підготовки до офіційного старту президентських виборів… Вніс до ВР проект закону "Про внесення зміни до статті 28 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо забезпечення проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року". Йдеться про те, щоби зробити виняток і провести голосування у новоутворених ОТГ", - поінформував глава держави.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що вибори в місцевих громадах 10 регіонів України, у яких діє воєнний стан, не вдасться провести вчасно. Спікер ВР підкреслював, що вибори в цих десяти регіонах будуть оголошені після завершення воєнного стану.

Як писало РБК-Україна раніше, ще у понеділок Порошенко вніс до парламенту закон щодо проведення місцевих виборів під час воєнного стану, однак і досі, станом на 13:20 середи, текст документу не опублікований на сайті парламенту.

Додамо також, до 26 грудня в 10 областях України ввели воєнний стан через атаки Росії на ВМС України в Керченській протоці.

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