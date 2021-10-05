У Порошенко заявили, что власть начала процесс самоуничтожения парламента

Об этом заявила народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар с трибуны Верховной рады.

"В 2019 году вы получили моновласть. Такой власти в Украине не было никогда и ни у кого. Что вы с ней делаете? Вы съедаете друг друга", - заявила Сюмар.

По ее мнению, власть превращает парламент Украины в цирк абсурда.

"Это - начало вашего конца. И вы даже не представляете, каким он будет быстрым",- резюмировала представитель "Евросолидарности".