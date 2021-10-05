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У Порошенко заявили, что власть начала процесс самоуничтожения парламента

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Киев, Вторник 05 октября 2021 23:16
У Порошенко заявили, что власть начала процесс самоуничтожения парламента Фото: Виктория Сюмар (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Сегодняшняя ситуация в парламенте - это начало самоуничтожения власти.

Об этом заявила народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар с трибуны Верховной рады.

"В 2019 году вы получили моновласть. Такой власти в Украине не было никогда и ни у кого. Что вы с ней делаете? Вы съедаете друг друга", - заявила Сюмар.

По ее мнению, власть превращает парламент Украины в цирк абсурда.

"Это - начало вашего конца. И вы даже не представляете, каким он будет быстрым",- резюмировала представитель "Евросолидарности".

Напомним, сегодня Верховная рада досрочно завершила пленарное заседание 5 октября. Все из-за того, что накануне не была утверждена повестка дня пленарной недели.

Ранее сообщалось, что Верховная рада включила в повестку дня вопрос отставки Дмитрия Разумкова с поста председателя, голосование может состояться уже в четверг.

Кроме того, сегодня во второй раз попробовали отстранить Руслана Стефанчука от ведения пленарного заседания.

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