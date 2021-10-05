У Порошенко заявили, что власть начала процесс самоуничтожения парламента
Сегодняшняя ситуация в парламенте - это начало самоуничтожения власти.
Об этом заявила народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар с трибуны Верховной рады.
"В 2019 году вы получили моновласть. Такой власти в Украине не было никогда и ни у кого. Что вы с ней делаете? Вы съедаете друг друга", - заявила Сюмар.
По ее мнению, власть превращает парламент Украины в цирк абсурда.
"Это - начало вашего конца. И вы даже не представляете, каким он будет быстрым",- резюмировала представитель "Евросолидарности".
Напомним, сегодня Верховная рада досрочно завершила пленарное заседание 5 октября. Все из-за того, что накануне не была утверждена повестка дня пленарной недели.
Ранее сообщалось, что Верховная рада включила в повестку дня вопрос отставки Дмитрия Разумкова с поста председателя, голосование может состояться уже в четверг.
Кроме того, сегодня во второй раз попробовали отстранить Руслана Стефанчука от ведения пленарного заседания.