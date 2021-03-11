У Порошенко заявили, что СБУ "фабрикует" еще одно дело против него

"Сейчас по нашей информации СБУ поручено в короткие сроки найти что-то на Порошенко. Это полностью совпадает с тем, что мы видим в поведении и СБУ, и Офиса президента, и Офиса генпрокурора", - заявил Новиков.

В свою очередь, адвокат Игорь Головань также напомнил, что для выполнения задач по преследованию Петра Порошенко ГБР грубо нарушает закон и пользуются "прикрытием" скандального Печерского суда.

"Ради того, чтобы досадить Петру Порошенко - лидеру оппозиции, чтобы организовать политические преследования в удобном для них Печерском суде, фактически поставлено вне закона всю деятельность центрального аппарата Государственного бюро расследований. Потому что они же не могут обращаться в разные суды, они обращаются только к Печерскому, не только в делах Петра Порошенко, но и всех других", - убежден Головань.

Адвокат также отметил, что во время отчета в Верховной раде глава ГБР сказал народным депутатам, что местонахождение ГБР определяется в соответствии с разъяснением Верховного суда по месту юридического адреса. Впрочем, по словам адвокатов, такого разъяснения нет.

По словам Голованя, недавно Киевский апелляционный суд отказал в ходатайстве представителю прокуратуры и подтвердил, что дела, которые расследует ГБР, должны рассматриваться Шевченковским районным судом Киева, а не Печерским.