У Порошенка заявили, що СБУ "фабрикує" ще одну справу проти нього

"Зараз за нашою інформацією СБУ доручено в короткі терміни знайти щось на Порошенка. Це повністю збігається з тим, що ми бачимо у поведінці і СБУ, і Офісу президента, і Офісу генпрокурора", - заявив Новіков.

Своєю чергою, адвокат Ігор Головань також нагадав, що для виконання завдань щодо переслідувань Петра Порошенка ДБР грубо порушує закон і користується "прикриттям" скандального Печерського суду.

"Заради того, щоб дошкулити Петру Порошенку - лідеру опозиції, щоб організувати політичні переслідування в зручному для них Печерському суді, фактично поставлено поза законом всю діяльність центрального апарату Державного бюро розслідувань. Тому що вони ж не можуть звертатися в різні суди, вони звертаються тільки до Печерського, не тільки в справах Петра Порошенка, а й всіх інших", - переконаний Головань.

Адвокат також зазначив, що під час звіту у Верховній раді очільник ДБР сказав народним депутатам, що місцезнаходження ДБР визначається відповідно до роз’яснення Верховного суду за місцем юридичної адреси. Втім, за словами адвокатів, такого роз’яснення немає.

За словами Голованя, нещодавно Київський апеляційний суд відмовив у клопотанні представнику прокуратури і підтвердив, що справи, які розслідує ДБР, мають розглядатися Шевченківським районним судом Києва, а не Печерським.