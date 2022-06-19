У Порошенко заявили, что добились отмены военного сбора для бойцов на передовой

Бойцы, которые служат на передовой борьбы с российскими захватчиками, освобождены от военного сбора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соавтора законопроекта, народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Владимира Арьева в Facebook.
"Верховная рада сегодня в целом проголосовала мой и еще ряда коллег из "Европейской солидарности" законопроект 7432. Абсолютно справедливое решение", - написал Арьев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.