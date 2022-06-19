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У Порошенка заявили, що добились скасування військового збору для бійців на передовій

Фото: Володимир Ар'єв (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Бійці, які служать на передовій боротьби з російськими загарбниками, звільнені від військового збору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співавтора законопроекту, народного депутата з фракції "Європейська солідарність" Володимира Ар’єва у Facebook.

"Верховна рада сьогодні в цілому проголосувала мій та ще низки колег з "Європейської солідарності" законопроект 7432. Абсолютно справедливе рішення", - написав Ар’єв.

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