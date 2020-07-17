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У Порошенко заявили, что протесты не дали вынести на голосование "языковой" законопроект

Киев, Пятница 17 июля 2020 21:50
У Порошенко заявили, что протесты не дали вынести на голосование "языковой" законопроект
Фото: Владимир Вятрович (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Впрочем, по словам нардепов "Евросолидарности", война за идентичность продолжается

Благодаря объединению патриотических сил в Украине, монобольшинство так и не решилось вынести на голосование скандальный "языковой" законопроект нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович.

"Мы выиграли эту битву! "Слуги" не посмели принять русификаторский законопроект Бужанского, закрыли сессию и ушли на парламентские каникулы до сентября. А это означает, что с 1 сентября 2020 года, как и планировалось, 200 тысяч учеников 5-11 классов переходят на обучение на украинском языке. Это означает, что мы защитили закон о языке и закон об образовании", - написал Вятрович.

Нардеп отмечает, протесты государственнических сил в парламенте и за его пределами, тысячи людей, которые вышли на протест в Киеве и по всей Украине - заставили отступить.

"Вместе мы выиграли эту битву, но война за идентичность продолжается. Это часть гибридной войны, которую Москва и ее пятая колонна ведут на разных фронтах - от парламента до Конституционного суда, атакуя наш язык, нашу культуру, наше информационное пространство. Мы обязаны выстоять, защитить нашу идентичность, наш язык, нашу национальную государственность", - добавил он.

Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина сообщила, что скандальный "языковой" законопроект нардепа Максима Бужанского не будут выносить на рассмотрение парламента осенью, когда начнется новая сессия. Выносить его на голосование осенью нет смысла.

Отметим, законопроект Бужанского предусматривает отсрочку перехода русскоязычных 5-11 классов на украинский язык до 2023 года и уменьшение количества предметов, которые должны преподаваться на украинском.

Документ внесли в повестку дня сегодняшнего заседания Рады, но народные избранники не успели его рассмотреть до закрытия сессии.

Кроме того, сегодня на протесте против законопроекта Бужанского под Радой произошли столкновения с правоохранителями.

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