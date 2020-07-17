У Порошенка заявили, що протести не дали винести на голосування "мовний" законопроект

Фото: Володимир В’ятрович (РБК-Україна)

Втім, за словами нардепів "Євросолідарності", війна за ідентичність триває

Завдяки об’єднанню патріотичних сил в Україні, монобільшість так і не наважилась винести на голосування скандальний "мовний" законопроект нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського. Про це повідомив народний депутат Володимир В’ятрович. "Ми виграли цю битву! "Слуги" не посміли ухвалити русифікаторський законопроект Бужанського, закрили сесію і пішли на парламентські канікули до вересня. А це означає, що з 1 вересня 2020 року, як і планувалося, 200 тисяч учнів 5-11 класів переходять на навчання українською мовою. Це означає, що ми захистили закон про мову і закон про освіту", - написав В’ятрович.

Нардеп наголошує, протести державницьких сил у парламенті й за його межами, тисячі людей, які вийшли на протест у Києві й по всій Україні - змусили відступити.

"Разом ми виграли цю битву, але війна за ідентичність триває. Це частина гібридної війни, яку Москва і її п’ята колона ведуть на різних фронтах - від парламенту до Конституційного суду, атакуючи нашу мову, нашу культуру, наш інформаційний простір. Ми зобов’язані вистояти, захистити нашу ідентичність, нашу мову, нашу національну державність", - додав він.

Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі РБК-Україна повідомила, що скандальний "мовний" законопроект нардепа Максима Бужанського не будуть виносити на розгляд парламенту восени, коли почнеться нова сесія. Виносити його на голосування восени немає сенсу.

Зазначимо, законопроект Бужанського передбачає відтермінування переходу російськомовних 5-11 класів на українську мову до 2023 року та зменшення кількості предметів, які мають викладатися українською.

Документ внесли до порядку денного сьогоднішнього засідання Ради, але народні обранці не встигли його розглянути до закриття сесії.

Крім того, сьогодні на протесті проти законопроекту Бужанського під Радою сталися сутички з правоохоронцями.