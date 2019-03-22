Порошенко заявил о возможности не повышать цены на газ в мае

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Также президент завявил, что в 2023 году Украина перестанет покупать импортный газ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рост цены на газ для населения может не состояться. Как отмечает РБК-Украина, об этом он сказал в пятницу, 22 марта, в эфире телеканала "Украина".

По его словам, на сегодняшний день изменилась оптовая цена на газовых рынках.

"Текущая ситуация на рынке дает возможность утверждать, сейчас появилась эта аргументация, что будет возможность в мае цены на газ не повышать", - отметил президент.

Он добавил, что было соответствующее сообщение и украинского правительства, которое сделал премьер-министр Владимир Гройсман, и сообщение НАК "Нафтогаз Украины", что ситуация позволяет не повышать тарифы.

"И я буду твердо стоять на позиции (по не повышение цены, - ред), что сегодняшняя ценовая ситуация, доходность НАК" Нафтогаз "и повышение эффективности - потому что мы меньше стали потреблять газа", - сказал Порошенко.

Глава государства добавил, что с 2023 года Украина может стать энергетически независимым государством.

"Если наша программа увеличения энергоэффективности, наша программа энергосбережения, программа увеличения отечественной добычи будет продолжена -начиная с 2023 Украина будет энергетически независимой. Мы перестанем покупать импортный газ", - подчеркнул он.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг оштрафовала на 2550000 гривен трех операторов газораспределительных сетей за невыполнение решения регулятора о запрете доначислений в платежках за газ.

Добавим, в марте Кабинет министров Украины снизил норму потребления газа для потребителей без счетчиков с 3,29 кубометра до 3,28 кубометра на одного человека для потребителей без счетчиков.