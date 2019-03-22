ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко заявил о возможности не повышать цены на газ в мае

Новости » Экономика    22.03.2019 - 23:36
Порошенко заявил о возможности не повышать цены на газ в мае
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Также президент завявил, что в 2023 году Украина перестанет покупать импортный газ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рост цены на газ для населения может не состояться. Как отмечает РБК-Украина, об этом он сказал в пятницу, 22 марта, в эфире телеканала "Украина".

По его словам, на сегодняшний день изменилась оптовая цена на газовых рынках.

"Текущая ситуация на рынке дает возможность утверждать, сейчас появилась эта аргументация, что будет возможность в мае цены на газ не повышать", - отметил президент.

Он добавил, что было соответствующее сообщение и украинского правительства, которое сделал премьер-министр Владимир Гройсман, и сообщение НАК "Нафтогаз Украины", что ситуация позволяет не повышать тарифы.

"И я буду твердо стоять на позиции (по не повышение цены, - ред), что сегодняшняя ценовая ситуация, доходность НАК" Нафтогаз "и повышение эффективности - потому что мы меньше стали потреблять газа", - сказал Порошенко.

Глава государства добавил, что с 2023 года Украина может стать энергетически независимым государством.

"Если наша программа увеличения энергоэффективности, наша программа энергосбережения, программа увеличения отечественной добычи будет продолжена -начиная с 2023 Украина будет энергетически независимой. Мы перестанем покупать импортный газ", - подчеркнул он.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг оштрафовала на 2550000 гривен трех операторов газораспределительных сетей за невыполнение решения регулятора о запрете доначислений в платежках за газ.

Добавим, в марте Кабинет министров Украины снизил норму потребления газа для потребителей без счетчиков с 3,29 кубометра до 3,28 кубометра на одного человека для потребителей без счетчиков.

В "Нафтогазе" прокомментировали "экономические переговоры" Бойко и Медведева "Газпром" предлагает переговоры о поставках газа в Украину
Новости Украины газЦена на газ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь