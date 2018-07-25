Порошенко заявил об укреплении двустороннего партнерства Украины и Словении

Посол Словении в Украине завершила свою дипломатическую миссию

Украина и Словения за последние годы значительно укрепили двустороннее сотрудничество. Об этом в среду, 25 июля, заявил президент Петр Порошенко в ходе встречи с послом Республики Словения в Украине Наташей Прах, передает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Наташа Прах завершила свою дипломатическую миссию в Украине. Порошенко поблагодарил посла Словении за активную поддержку Украины как в вопросе территориальной целостности, так и в вопросе углубления отношений.

"Отношения между нашими странами никогда не были такими близкими и теплыми, как сегодня. Они базируются на взаимопонимании и взаимной поддержке", - подчеркнула посол.

Также в ходе встречи стороны особо отметили четкую и последовательную позицию Словении в вопросе противодействия российской агрессии относительно Украины. Важным в этот период стала гуманитарная и техническая помощь словенской стороны для нашего государства.

Отмечается, что Украина и Словения готовы совместно прилагать усилия для расширения двустороннего сотрудничества. Кроме того, посол отметила прогресс Украины за последние четыре года и весомое ускорение процесса ее интеграции в Европейский союз.

Напомним, на границе Австрии со Словенией 26 июня 2018 года стартовали масштабные учения на случай закрытие внутренних границ Евросоюза.