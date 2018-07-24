У Сенаті США анонсували законопроект про посилення санкцій проти Росії

Крім посилення санкцій новий закон повинен "зміцнити потенціал уряду США"

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем і його колега-демократ Боб Менендес у вівторок, 24 липня, оголосили, що працюють над всеосяжним законодавством, яке посилить санкційний тиск на Росію і зміцнить потенціал уряду Сполучених Штатів. Про це йдеться в повідомленні на сайті Комітету закордонних справ Сенату.

"Ми сповнені рішучості забезпечити активну роль Конгресу як у протистоянні російській агресії, так і в гарантуванні того, щоб виконавча влада робила необхідні кроки для захисту США і наших союзників", - йдеться в заяві сенаторів.

Вони відзначили, що у зв'язку з цим у найближчі дні буде представлений комплексний законопроект про впровадження обов'язкових санкцій в рамках закону про протидію противникам Америки шляхом санкцій (CAATSA).

"Водночас буде запроваджено додаткові санкції, щоб забезпечити максимальний вплив на кампанію Кремля проти нашої демократії і проти світопорядку, заснованого на правилах", - повідомили сенатори.

Вони також додали, що "подібно Володимиру Путіну, який чітко заявив про свій намір кинути виклик американській владі", США повинні ясно дати зрозуміти, що будуть захищати свою націю і перешкоджатимуть Росії у "розмиванні західної демократії".

Грем і Менендес сподіваються, що найближчими днями "на підтримку цієї важливої ініціативи" до них будуть приєднуватися все більше колег з обох партій.

Нагадаємо, раніше два сенатори-республіканці Ліндсі Грем і Марко Рубіо запропонували розробити нові санкції проти Російської Федерації до нової зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна.