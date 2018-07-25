Порошенко заявив про зміцнення двостороннього партнерства України та Словенії

Посол Словенії в Україні завершила свою дипломатичну місію

Україна та Словенія за останні роки значно зміцнили двостороннє співробітництво. Про це у середу, 25 липня, заявив президент Петро Порошенко у ході зустрічі з послом Республіки Словенія в Україні Наташею Прах, передає прес-служба глави держави.

Зазначається, що Наташа Прах завершила свою дипломатичну місію в Україні. Порошенко подякував послу Словенії за активну підтримку України як у питанні територіальної цілісності, так і у питанні поглиблення відносин.

"Відносини між нашими країнами ніколи не були такими близькими та теплими, як сьогодні. Вони базуються на взаєморозумінні та взаємній підтримці", - підкреслила посол.

Також у ході зустрічі сторони особливо відмітили чітку та послідовну позицію Словенії у питанні протидії російській агресії щодо України. Важливою у цей період стала гуманітарна і технічна допомога словенської сторони для нашої держави.

Наголошено, що Україна та Словенія готові спільно докладати зусиль для розширення двостороннього співробітництва. Крім того, посол відзначила прогрес України за останні чотири роки та вагоме прискорення процесу інтеграції у Європейський союз.

Нагадаємо, на кордоні Австрії зі Словенією 26 червня 2018 року стартували масштабні навчання на випадок закриття внутрішніх кордонів Євросоюзу.