Порошенко заявил, что его участие в заседании Совета Украина-НАТО блокируется властью

"Есть приглашение от НАТО в штаб-квартиру Североатлантического альянса. Есть решение парламента Украины, что "Европейскую солидарность" в Парламентской Ассамблее НАТО представляю именно я. Есть представление главы о составе украинской делегации в Межпарламентской Совете Украина-НАТО по моим участием. Есть в конце концов билет в Брюссель - и, что важно, билет обратно", - говорит Порошенко.

По словам Порошенко, личное обязательство, которое на него наложил суд, не запрещает зарубежные командировки, нужно лишь разрешение следователей.

"Но этот запрет выглядит как убедительное доказательство политически мотивированных преследований оппозиции со стороны власти - во время войны", - добавил политик.