Порошенко заявив, що його участь у засіданні Ради Україна-НАТО блокується владою

"Є запрошення від НАТО в штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу. Є рішення парламенту України, що "Європейську солідарність" в Парламентській Асамблеї НАТО представляю саме я. Є подання глави про склад української делегації в Міжпарламентській Раді Україна-НАТО за моєю участю. Є врешті решт квиток до Брюсселя - і, що важливо, квиток назад", - говорить Порошенко.

За словами Порошенка, особисте зобов’язання, яке на нього наклав суд, не забороняє закордонні відрядження, потрібен лише дозвіл слідчих.

"Але ця заборона виглядає як переконливий доказ політично вмотивованих переслідувань опозиції з боку влади - під час війни", - додав політик.