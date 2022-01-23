Порошенко заявив, що його участь у засіданні Ради Україна-НАТО блокується владою
П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що влада заблокувала його участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Порошенка у Facebook.
"Є запрошення від НАТО в штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу. Є рішення парламенту України, що "Європейську солідарність" в Парламентській Асамблеї НАТО представляю саме я. Є подання глави про склад української делегації в Міжпарламентській Раді Україна-НАТО за моєю участю. Є врешті решт квиток до Брюсселя - і, що важливо, квиток назад", - говорить Порошенко.
За словами Порошенка, особисте зобов’язання, яке на нього наклав суд, не забороняє закордонні відрядження, потрібен лише дозвіл слідчих.
"Але ця заборона виглядає як переконливий доказ політично вмотивованих переслідувань опозиції з боку влади - під час війни", - додав політик.
Зазначимо, 19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенко запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і наказав політику здати закордонний паспорт.