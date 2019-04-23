Порошенко заявил о съезде БПП после инаугурации Зеленского

Петр Порошенко во время встречи с депутатами от фракции БПП анонсировал партийный съезд после инаугурации Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко заявил, что сразу после инаугурации Зеленского будет проведен партийный съезд БПП, на котором партия будет переформатирована.

Порошенко также подчеркнул, что на данный момент неизвестно будет ли следующий глава государства продвигать идею роспуска парламента, поэтому со своим отношением к этой инициативе партия определится исходя из ситуации.

На заседании звучали слова о том, что партия должна быть готовой к разным вариантам развития событий, и к досрочным выборам, и к очередным.

По словам Порошенко, перед его командой стоит задача сформировать на следующие выборы "широкую демократическую коалицию".

Кроме того, глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что "Порошенко становится лидером идеологической партии".

Напомним, во время встречи был поднят вопрос об изменении избирательной системы следующих парламентских выборов. По словам нардепа из БПП Александра Черненко, для того чтобы внедрить на практике новую избирательную систему осталось мало времени.

Кроме того, Порошенко обратился к министрам и попросил их не писать заявления об отставке. В свою очередь в своем выступлении Гройсман не дал четкого ответа о том, в каком формате он намерен участвовать в парламентских выборах.

Отметим, Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги обработки 100% протоколов.

По результатам подсчета 100% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,22%. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% голосов.