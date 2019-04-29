Порошенко заявив, що підпише "мовний закон"

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент не повідомив, коли саме має намір підписати закон

Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що підпише ухвалений парламентом "мовний закон" - "Про функціонування української мови як державної". Про це Порошенко заявив під час робочої поїздки до Львівської області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Він зазначив, що "цей закон про те, що ми маємо захистити нашу мову".

"Закон про українську мову – це не означає, що ми хочемо "притиснути" будь-яку іншу мову. Це точно не так. Цей закон про те, що ми маємо захистити нашу мову. Бо ніде в світі, крім України, її не захистять", - зазначив Порошенко.

Зазначимо, Порошенко заявляв, що підпише "мовний закон", коли документ надійде з Верховної ради. За словами Порошенка, робота над "мовним законом" тривала кілька років, і за цей час "з нього прибрали і каральні інспекції та структури, які б могли тиснути на бізнес".

У свою чергу, голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що підпише "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" наступного пленарного вівторка, 14 травня.

У четвер, 25 квітня, Верховна рада в другому читанні прийняла "мовний закон". Закон регулює застосування української мови в діяльності органів державної влади, а також у публічних сферах.