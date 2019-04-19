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Порошенко заявил, что у него не было ни одного конфликта с правительством и парламентом

Новости » Политика    19.04.2019 - 23:16
Порошенко заявил, что у него не было ни одного конфликта с правительством и парламентом
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко поблагодарил правительство и парламент за сотрудничество

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за пять лет не имел с правительством и парламентом ни одного конфликта, который касался вопросов полномочий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Петра Порошенко на теледебатах в студии "Суспільного".

Петр Порошенко поблагодарил правительство и парламент за сотрудничество.

"Как обещал, я взял полномочия Конституции 2004 года, которая существенно ограничивает влияние прзидента на правительство. Всегда говорили, что Конституция является предметом конфликта президента и правительства. Я хочу подчеркнуть, что у нас нет и не было ни одного конфликта. Я благодарю правительство, благодарю парламент и коалицию за то, что в результате дискуссий и компромиссов, большинство реформ нам удалось провести при объединении усилий", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что обратится к Верховной раде с требованием продлить норму Уголовного кодекса о заочного осуждения.

Сегодня сообщалось, что на следующей пленарной неделе в Верховной раде могут рассмотреть изменения в УПК относительно заочного осуждения.

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