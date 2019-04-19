Порошенко заявив, що в нього не було жодного конфлікту з урядом та парламентом

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко подякував уряду та парламенту за співпрацю

Президент України Петро Порошенко заявив, що за пять років не мав з урядом та парламентом жодного конфлікту, який стосувався питань повноважень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Петра Порошенка на теледебатах у студії "Суспільного".

Петро Порошенко подякував уряду та парламенту за співпрацю.

"Як обіцяв, я взяв повноваження Конституції 2004 року, яка суттєво обмежує вплив прзидента на уряд. Завжди казали, що Конституція є предметом конфлікту президента та уряду. Я хочу наголосити, що у нас немає і не було жодного конфлікту. Я дякую уряду, дякую парламенту і коаліції за те, що внаслідок дискусій і компромісів, більшіть реформ нам вдалось провести при об'єднанні зусиль", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що звернеться до Верховної ради з вимогою продовжити норму Кримінального кодексу щодо заочного засудження.

Сьогодні повідомлялось, що наступного пленарного тижня у Верховній раді можуть розглянути зміни до КПК щодо заочного засудження.