ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко заявив, що в нього не було жодного конфлікту з урядом та парламентом

Новини » Політика    19.04.2019 - 23:16
Порошенко заявив, що в нього не було жодного конфлікту з урядом та парламентом
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко подякував уряду та парламенту за співпрацю

Президент України Петро Порошенко заявив, що за пять років не мав з урядом та парламентом жодного конфлікту, який стосувався питань повноважень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Петра Порошенка на теледебатах у студії "Суспільного".

Петро Порошенко подякував уряду та парламенту за співпрацю.  

"Як обіцяв, я взяв повноваження Конституції 2004 року, яка суттєво обмежує вплив прзидента на уряд. Завжди казали, що Конституція є предметом конфлікту президента та уряду. Я хочу наголосити, що у нас немає і не було жодного конфлікту. Я дякую уряду, дякую парламенту і коаліції за те, що внаслідок дискусій і компромісів, більшіть реформ нам вдалось провести при об'єднанні зусиль", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що звернеться до Верховної ради з вимогою продовжити норму Кримінального кодексу щодо заочного засудження.

Сьогодні повідомлялось, що наступного пленарного тижня у Верховній раді можуть розглянути зміни до КПК щодо заочного засудження.

Ведуча попередила про загрозу теракту на "Суспільному" під час дебатів Порошенко прибув на дебати в студію "Суспільного"
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України ПарламентПорошенко Петро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся