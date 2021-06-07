ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Порошенко презентовал на съезде план развития страны

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 июня 2021 16:28
Порошенко презентовал на съезде план развития страны Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил о необходимости формирования коалиции оппозиционных проевропейских сил и презентовал план развития страны.

Об этом он сказал во время выступления на съезде партии, прошедшем на арт-заводе "Платформа", передает пресс-служба "ЕС".

"Нам нужно реальное движение вперед, который мы продемонстрировали в течение 5 лет нашей каденции. Наша с вами задача - не таща одеяло на себя, объединившись с нашими партнерами по демократическому кругу, сформировать мощную коалицию оппозиционных проевропейских сил, которая вернет стране профессиональную власть, спасет Украину от хаоса, некомпетентности и дилетантизма. У нас есть план, который строится на нашей программе, на нашей стратегии - четкой, прогнозируемой и предсказуемой", - отмечает Порошенко.

Он также призвал партийцев быть внимательнее к социальным проблемам украинцев. Он напомнил, что с 2015 по 2019 год минимальная заработная плата выросла в три раза, бюджеты развития общин выросли в 9-15 раз, а нынешняя власть, наоборот, забрала средства у местного самоуправления.

"Европейская Солидарность" предлагает как минимум трехлетний мораторий на новые налоги, за исключением налога на выведенный капитал как драйвера для экономического роста.

"У нас есть еще одно предложение для малых и средних предприятий - снизить ставку единого социального взноса для тех компаний, у которых расходы на зарплату составляют более 50%", - отметил нардеп.

Он отметил, что почти двойное сокращение ЕСВ в 2016 году дало положительный эффект для детенизации занятости. Это позволило предприятиям мобилизовать ресурсы на создание новых рабочих мест и повышение зарплат.

Порошенко считает, что низкие налоги, их простое администрирование, дальнейшее уменьшение регуляторного давления на бизнес, компактная бюрократия, гарантия прав собственности и честный суд - рецепт развития современной креативной свободной экономики и социального государства.

"Всю страну интересует вопрос мира. Наша команда неоднократно отмечала, что следует сделать в первую очередь. Во-первых, возобновить усилия с целью принятия «дорожной карты» Минска, который остается основой для урегулирования. Его критики за два года ничего другого не придумали. Эта дорожная карта должна предусматривать четкую последовательность шагов. Сначала достижение безопасности, и только потом - политические вопросы. Во-вторых, это вопрос о миротворцах ООН на основе мандата Совбеза ООН на всей оккупированной территории Донбасса", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что 2021 год - первый с четырнадцатого года, когда расходы на армию не увеличили.

"Денежное обеспечение военным раз поднимали два года назад еще моим решением. Разве не понятно, что давно пора его увеличить? И это тоже часть нашего плана и наше требование к власти - должным образом оценивать ратный труд, в котором воины ежедневно рискуют своей жизнью", - отметил лидер "ЕС".

Напомним, ранее на встрече со специальным посланником правительства ФРГ в Украине по вопросам децентрализации Георгом Мильбрадтом Петр Порошенко заявил о необходимости обеспечить необратимость реформы децентрализации в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Коалиция Порошенко Петр
NEWS
Байден пригласил Зеленского посетить США, - Белый дом
Байден пригласил Зеленского посетить США, - Белый дом
DAILY
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС