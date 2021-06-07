Порошенко презентовал на съезде план развития страны

Об этом он сказал во время выступления на съезде партии, прошедшем на арт-заводе "Платформа", передает пресс-служба "ЕС" .

"Нам нужно реальное движение вперед, который мы продемонстрировали в течение 5 лет нашей каденции. Наша с вами задача - не таща одеяло на себя, объединившись с нашими партнерами по демократическому кругу, сформировать мощную коалицию оппозиционных проевропейских сил, которая вернет стране профессиональную власть, спасет Украину от хаоса, некомпетентности и дилетантизма. У нас есть план, который строится на нашей программе, на нашей стратегии - четкой, прогнозируемой и предсказуемой", - отмечает Порошенко.

Он также призвал партийцев быть внимательнее к социальным проблемам украинцев. Он напомнил, что с 2015 по 2019 год минимальная заработная плата выросла в три раза, бюджеты развития общин выросли в 9-15 раз, а нынешняя власть, наоборот, забрала средства у местного самоуправления.

"Европейская Солидарность" предлагает как минимум трехлетний мораторий на новые налоги, за исключением налога на выведенный капитал как драйвера для экономического роста.

"У нас есть еще одно предложение для малых и средних предприятий - снизить ставку единого социального взноса для тех компаний, у которых расходы на зарплату составляют более 50%", - отметил нардеп.

Он отметил, что почти двойное сокращение ЕСВ в 2016 году дало положительный эффект для детенизации занятости. Это позволило предприятиям мобилизовать ресурсы на создание новых рабочих мест и повышение зарплат.

Порошенко считает, что низкие налоги, их простое администрирование, дальнейшее уменьшение регуляторного давления на бизнес, компактная бюрократия, гарантия прав собственности и честный суд - рецепт развития современной креативной свободной экономики и социального государства.

"Всю страну интересует вопрос мира. Наша команда неоднократно отмечала, что следует сделать в первую очередь. Во-первых, возобновить усилия с целью принятия «дорожной карты» Минска, который остается основой для урегулирования. Его критики за два года ничего другого не придумали. Эта дорожная карта должна предусматривать четкую последовательность шагов. Сначала достижение безопасности, и только потом - политические вопросы. Во-вторых, это вопрос о миротворцах ООН на основе мандата Совбеза ООН на всей оккупированной территории Донбасса", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что 2021 год - первый с четырнадцатого года, когда расходы на армию не увеличили.

"Денежное обеспечение военным раз поднимали два года назад еще моим решением. Разве не понятно, что давно пора его увеличить? И это тоже часть нашего плана и наше требование к власти - должным образом оценивать ратный труд, в котором воины ежедневно рискуют своей жизнью", - отметил лидер "ЕС".