Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко провел встречу со специальным посланником правительства ФРГ в Украине по вопросам децентрализации, хорошего управления и публичной службы Георгом Мильбрадтом. Во время встречи Порошенко отметил необходимость продолжения движения путем децентрализации по лучшим европейским практикам.

"Глубоко благодарен госпоже Канцлеру Меркель за ее поддержку в этом вопросе", - подчеркнул Порошенко.

Он также подчеркнул необходимость продолжения движения путем децентрализации с лучшими европейскими практиками и обеспечения необратимости этого процесса, избежания пробуксовки или саботажа на любом властном уровне. Завершение этой реформы требует настоящего политического лидерства.

"Это вопрос не только об успехе отдельной реформы. Это вопрос европейской интеграции Украины", - подчеркнул Порошенко. Он добавил, что "Европейская солидарность" твердо будет стоять на принципах укрепления основ местного самоуправления в Украине.

Особое внимание на встрече также было уделено ситуации на Донбассе и путям ее решения в политико-дипломатический способ, а также важности укрепления международного единства и солидарности с Украиной для восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства, включительно с Крымом.