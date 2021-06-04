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Порошенко: важно обеспечить необратимость реформы децентрализации в Украине

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Киев, Пятница 04 июня 2021 10:11
Порошенко: важно обеспечить необратимость реформы децентрализации в Украине Фото: Петр Порошенко во время встречи с Георгом Мильбрадтом (фото eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко провел встречу со специальным посланником правительства ФРГ в Украине по вопросам децентрализации, хорошего управления и публичной службы Георгом Мильбрадтом. Во время встречи Порошенко отметил необходимость продолжения движения путем децентрализации по лучшим европейским практикам.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Глубоко благодарен госпоже Канцлеру Меркель за ее поддержку в этом вопросе", - подчеркнул Порошенко.

Он также подчеркнул необходимость продолжения движения путем децентрализации с лучшими европейскими практиками и обеспечения необратимости этого процесса, избежания пробуксовки или саботажа на любом властном уровне. Завершение этой реформы требует настоящего политического лидерства.

"Это вопрос не только об успехе отдельной реформы. Это вопрос европейской интеграции Украины", - подчеркнул Порошенко. Он добавил, что "Европейская солидарность" твердо будет стоять на принципах укрепления основ местного самоуправления в Украине.

Порошенко: важно обеспечить необратимость реформы децентрализации в Украине

Особое внимание на встрече также было уделено ситуации на Донбассе и путям ее решения в политико-дипломатический способ, а также важности укрепления международного единства и солидарности с Украиной для восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства, включительно с Крымом.

Напомним, ранее Верховная рада может начать рассмотрение изменений в Конституцию Украины по части децентрализации в апреле. Оптимистичный сценарий - принятие в первом чтении до конца текущей сессии (до 23 июля 2021 года).

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