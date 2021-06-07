Порошенко презентував на з'їзді план розвитку країни

Про це він сказав під час виступу на з’їзді партії, що пройшов на арт-заводі "Платформа", передає прес-служба "ЄС" .

"Нам потрібен реальний рух вперед, який ми продемонстрували протягом 5 років нашої каденції. Наше з вами завдання - не тягнучи ковдру на себе, об’єднавшись з нашими партнерами по демократичному колу, сформувати потужну коаліцію опозиційних проєвропейських сил, яка поверне країні професійну владу, врятує Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, який будується на нашій програмі, на нашій стратегії, - чіткій, прогнозованій і передбачуваній", - зазначає Порошенко.

Він також закликав партійців бути уважнішими до соціальних проблем українців. Він нагадав, що з 2015 по 2019 рік мінімальна заробітна плата зросла утричі, бюджети розвитку громад зросли в 9-15 разів, а нинішня влада навпаки забрала кошти у місцевого самоврядування.

"Європейська Солідарність" пропонує як мінімум трирічний мораторій на нові податки, за винятком податку на виведений капітал як драйвера для економічного зростання.

"Ми маємо ще одну пропозицію для малих та середніх підприємств – знизити ставку єдиного соціального внеску для тих компаній, у яких видатки на зарплату складають понад 50%", - зазначив нардеп.

Він наголосив, що майже подвійне скорочення ЄСВ у 2016 році дало позитивний ефект для детінізації зайнятості. Це дозволило підприємствам мобілізувати ресурси на створення нових робочих місць і для підвищення зарплат.

Порошенко вважає, що низькі податки, їхнє просте адміністрування, подальше зменшення регуляторного тиску на бізнес, компактна бюрократія, гарантія прав власності і чесний суд - рецепт розбудови сучасної креативної вільної економіки і соціальної держави.

"Всю країну цікавить питання миру. Наша команда неодноразово наголошувала на тому, що слід зробити насамперед. По-перше, відновити зусилля з метою ухвалення "дорожньої карти" Мінська, який залишається основою для врегулювання. Його критики за два роки нічого іншого не придумали. Ця дорожня карта має передбачати чітку послідовність кроків. Спочатку досягнення безпеки, і лише потім - політичні питання. По-друге, це питання про миротворців ООН на основі мандату Радбезу ООН на всій окупованій території Донбасу", - наголосив Порошенко.

Він додав, що 2021 рік - перший з чотирнадцятого року, коли витрати на армію не збільшили.

"Грошове забезпечення військовим востаннє піднімали два роки тому ще моїм рішенням. Хіба не зрозуміло, що давно настав час його збільшити? І це теж частина нашого плану і наша вимога до влади - належним чином оцінювати ратну працю, в якій воїни щодня ризикують своїм життям", - зазначив лідер "ЄС".