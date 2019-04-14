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Порошенко заявил, что надеется на освобождение пленных после выборов

Новости » Выборы 2019    14.04.2019 - 19:51
Порошенко заявил, что надеется на освобождение пленных после выборов
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко уверен, что встреча в нормандском формате обеспечит возвращение заложников

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что после второго тура президентских выборов Российская Федерация освободит украинских заложников. Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала ТРК "Украина", сообщает РБК-Украина.

По словам президента, после президентских выборов состоятся переговоры в нормандском формате, которые обеспечат прорыв относительно освобождения украинских заложников.

"Мы твердо подчеркнули, что сразу после завершения второго тура выборов мы сохраним нормандский формат на высшем уровне. И должен быть обеспечен прорыв и относительно освобождения заложников - здесь я не имею никаких сомнений, что это произойдет сразу после выборов в короткий срок", - отметил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко сообщал, что во время встреч с президентом Франции Эммануелем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждалась подготовка к саммиту в нормандском формате после президентских выборов.

"Мы договорились о том, что сразу же после выборов в случае моего переизбрания открывается окно возможностей. В мае или в июне мы инициируем проведение саммита нормандского формата", - сообщил Порошенко.

Добавим, в ходе пресс-конференции с президентом Украины канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Нормандский формат полностью себя оправдал.

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