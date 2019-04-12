Саммит в нормандском формате может состояться в мае, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Переговоры между Францией, Германией, Украиной и Россией будут инициированы в мае в случае избрания Порошенко президентом

Во время встреч с президентом Франции Емануелем Макрона и канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждалась подготовка к саммиту в нормандском формате после выборов 2019. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала СТБ, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, и Германия, и Франция твердо задекларировали поддержку Украине и координацию действий с Украиной на ближайшее будущее.

"Мы договорились о том, что сразу же после выборов в случае моего переизбрания открывается окно возможностей в мае или в июне. Мы инициируем проведение саммита в Нормандском формате", - сообщил Порошенко.

По его словам, в повестке дня саммита будет поддержка провозглашенного перемирие на Востоке Украины, вывод российских войск и артиллерии с Донбасса.

"Мы начнем разговор об обеспечении контроля на неконтролируемом участке российско-украинской границы, который находится под оккупацией, об организации компонента безопасности для начала реализации политического процесса", - добавил он.

Порошенко добавил, что эти вопросы подробно обсуждались как в Берлине, и в Париже в пятницу, 12 апреля.

"Кроме того, мы договорились о том, что приложим усилия для освобождения заложников", - резюмировал президент.

Напомним, ранее ходе пресс-конференции с президентом Украины канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Нормандский формат полностью себя оправдал.