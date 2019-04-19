Порошенко заявил, что ему не стыдно за 5 лет президентства

Действующий президент Петр Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет на посту. Об этом сообщил кандидат на пост президента Украины Петр Порошенко в ходе дебатов на "Олимпийском", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, кандидат Владимир Зеленский спросил у Петра Порошенко, стыдно ли ему (за действия на посту президента, - ред.).

"Нет, потому что я горжусь Украиной и пятью годами", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что за последние 5 лет Украина добилась большего, чем за предыдущие годы независимости.

"Мне приятно констатировать, что международные финансовые организации признали, что за последние 5 лет пока страна была под моим руководством, мы сделали больше, чем за четверть века до этого", - добавил он.

Отметим, сегодня на НСК "Олимпийский" состоялись политические дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. В ходе дебатов, Зеленский заявил, что олигархи и бывшие "регионалы" не будут иметь доступа к государственной власти и государственным ресурсам Украины.

После дебатов на стадионе Порошенко пригласил Зеленского продолжить дебаты на "Суспільному", которые должны состояться в 21:00.