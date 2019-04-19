Порошенко заявив, що йому не соромно за 5 років президентства

Діючий президент Петро Порошенко заявив, що йому не соромно за п’ять років на посаді. Про це повідомив кандидат на посаду президента України Петро Порошенко в ході дебатів на "Олімпійському", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, кандидат Володимир Зеленський запитав в Петра Порошенка, чи соромно йому (за дії на посаді президента, -ред.).

"Ні, бо я пишаюся Україною та пятьма роками", - заявив Порошенко.

Він також наголосив, що за останні 5 років Україна досягла більшого, ніж за попередні роки незалежності.

"Мені приємно констатувати, що міжнародні фінансові організації визнали, що за останні 5 років поки країна була під моїм керівництвом, ми зробили більше, ніж за чверть століття до цього", - додав він.

Зазначимо, сьогодні на НСК "Олімпійський" відбулись політичні дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. В ході дебатів, Зеленський заявив, що олігархи та колишні "регіонали" не матимуть доступу до державної влади та державних ресурсів України.

Після дебатів на стадіоні Порошенко запросив Зеленського продовжити дебати на "Суспільному", які б мали відбутись о 21:00.